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Япония выделила для Украины почти полмиллиарда долларов на гуманитарную помощь

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Япония выделила для Украины почти полмиллиарда долларов на гуманитарную помощь

Getty Images

Новина українською

Правительство Японии выделило Украине 470 миллионов долларов помощи. На эти деньги будут восстанавливать жизненно важную инфраструктуру, а также разминировать территории, как сообщает МИД Японии.

Средства направят на закупку инженерного оборудования для разминирования и разбора завалов, а также восстановление поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры. Грантовая помощь Украине называется "Программа по восстановлению после чрезвычайных ситуаций. Фаза 2".

29 марта 2023 года посол Японии в Украине Мацуда Кунинори и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков подписали договор и обменялись нотами по грантовой помощи.

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В статье: война с россией
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Источник:
mofa.go.jp

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