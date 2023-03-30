Япония выделила для Украины почти полмиллиарда долларов на гуманитарную помощь

Правительство Японии выделило Украине 470 миллионов долларов помощи. На эти деньги будут восстанавливать жизненно важную инфраструктуру, а также разминировать территории, как сообщает МИД Японии.

Средства направят на закупку инженерного оборудования для разминирования и разбора завалов, а также восстановление поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры. Грантовая помощь Украине называется "Программа по восстановлению после чрезвычайных ситуаций. Фаза 2".

29 марта 2023 года посол Японии в Украине Мацуда Кунинори и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков подписали договор и обменялись нотами по грантовой помощи.