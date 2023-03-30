Британская разведка: РФ представляет компанию по призыву 400 тысяч солдат под видом добровольцев
Однако восстановление боевой мощи России в Украине требует не только личного состава
Defence Intelligence
Российские СМИ сообщают, что власти готовятся начать масштабную призывную кампанию с целью призыва еще 400 000 военнослужащих. Россия представляет кампанию как призыв добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию, отмечают в британской разведке.
Существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию.
Российские власти, вероятно, выбрали якобы "добровольческую модель" для преодоления нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие, указывается в ежедневном докладе британской разведки. Маловероятно, что кампания привлечет 400 000 настоящих добровольцев. Однако восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава; Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.
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