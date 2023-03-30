  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британская разведка: РФ представляет компанию по призыву 400 тысяч солдат под видом добровольцев
В тренде

Британская разведка: РФ представляет компанию по призыву 400 тысяч солдат под видом добровольцев

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Однако восстановление боевой мощи России в Украине требует не только личного состава

Британская разведка: РФ представляет компанию по призыву 400 тысяч солдат под видом добровольцев

Defence Intelligence

Новина українською

Российские СМИ сообщают, что власти готовятся начать масштабную призывную кампанию с целью призыва еще 400 000 военнослужащих. Россия представляет кампанию как призыв добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию, отмечают в британской разведке.

Существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию.

Российские власти, вероятно, выбрали якобы "добровольческую модель" для преодоления нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие, указывается в ежедневном докладе британской разведки. Маловероятно, что кампания привлечет 400 000 настоящих добровольцев. Однако восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава; Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.

Читайте такжеВ Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны

По теме
yellow-arrow
"Украине нужны самолеты F-16". Главнокомандующий ВСУ сделал короткое и емкое заявление
yellow-arrow
ГУР: Враг будет пытаться сорвать наше наступление
yellow-arrow
Япония выделила для Украины почти полмиллиарда долларов на гуманитарную помощь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/DefenceHQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде