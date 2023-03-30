ГУР: Враг будет пытаться сорвать наше наступление

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов дал большое интервью изданию Gazeta.ua. Он отметил, что враг будет пытаться сорвать контрнаступление ВСУ. Вероятно, будет бить по военным объектам и путям снабжения.

"Дроны могут использовать в разное время года. Но таких массированных ударов, которые были, мы уже, наверное, в ближайшее время не увидим. По крайней мере, с такой регулярностью. Хотя враг ставит задачу и по получению новых беспилотников, и налаживанию своего производства". "Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Враг будет пытаться сорвать наше наступление". "Это отнюдь не означает, что угроза для гражданского населения исчезнет. Из последних ударов видим, что это не так. И для этого есть много причин. Одна из них – исчерпывание высокоточного оружия: у россиян его осталось около 15 процентов от первоначального количества. Поэтому очень часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства. Особенно, когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура".

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"Путин не оставляет попыток втянуть режим Лукашенко в полномасштабное участие в войне. Мы говорим о наземной операции. Но за последний год ничего не удалось. И нет признаков, что получится в ближайшее время. Не потому, что Лукашенко любит Украину или уважает международное право. Просто прямое участие в войне стало бы самоубийством для его режима, поскольку это непременно повлияло бы как на белорусскую армию, так и на политическую ситуацию". "Относительно размещения тактического ядерного оружия – никакой новости ни для Украины, ни для НАТО или ЕС не было. Украинская разведка еще в январе сообщила о том, что Беларусь может стать для России площадкой для различных ядерных провокаций. Этому предшествовали официальное взятие на вооружение Беларуси комплексов "Искандер" или изменение в конституции в части безъядерного статуса. Поэтому нынешняя ядерная риторика – это ничто иное, как очередная попытка поднятия ставок, некий акт шантажа от Путина". "На самом деле россияне уже давно удерживают тактическое ядерное оружие в этом регионе – в Калининградской области. Поэтому намерение разместить его в Беларуси – это лишь информационная кампания без серьезных последствий, очередной блеф. Потому что других инструментов запугивания оппонентов они уже не имеют". "Длинная война – это плохой сценарий как для России, ресурсы которой все-таки не безграничны, так и для Украины. Для нас это будет означать большие потери, разрушение инфраструктуры и все остальные проблемы. Длинная война – это и проблема для мира также. Потому что это вопрос продовольственной безопасности, продолжение гуманитарного кризиса. Поэтому и в интересах Украины, и свободного мира, чтобы эта война завершились быстро и справедливо. То есть восстановлением украинского суверенитета с последующим привлечением всех виновных к ответственности, а также – возмещением убытков".