"Украине нужны самолеты F-16". Главнокомандующий ВСУ сделал короткое и емкое заявление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сделал акцент на важности американских истребителей F-16 для ВСУ. Об этом он коротко написал в своих социальных сетях.

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Также Залужный опубликовал видео, где украинские военные рассказывают, как авиация оказывала неожиданное для российских оккупантов сопротивление в начале полномасштабного вторжения. Командир бригады тактической авиации Алексей Манюшкин, пилот по имени Андрей и специалист технико-эксплуатационной части бригады Святослав рассказали, как для них началась полномасштабная война и как приходится воевать на советской технике. Также они аргументировали потребность в F-16.

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Ранее глава Пентагона Остин заявил, что современные истребители не помогут ВСУ на этом этапе войны с РФ.