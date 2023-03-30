Глава МАГАТЭ: Военная активность в регионе растет, Запорожская АЭС не может быть защищена

Руководитель программы ООН по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси посетил в среду, 29 марта, Запорожскую атомную электростанцию (временно оккупированный Энергодар). Глава МАГАТЭ заявил, что в районе станции значительно увеличилось количество войск, и она больше не может быть защищена. Цитирует Гросси Sky News.

"Очевидно, что военная активность растет во всем регионе. Поэтому станция не может быть защищена".

Это был второй визит господина Гросси в Запорожье с момента вторжения России в Украину в феврале прошлого года, и его целью было "оценить серьезность ситуации в контексте ядерной безопасности на объекте".