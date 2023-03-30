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Глава МАГАТЭ: Военная активность в регионе растет, Запорожская АЭС не может быть защищена

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Детали заявления

Глава МАГАТЭ: Военная активность в регионе растет, Запорожская АЭС не может быть защищена

Енергоатом

Новина українською

Руководитель программы ООН по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси посетил в среду, 29 марта, Запорожскую атомную электростанцию (временно оккупированный Энергодар). Глава МАГАТЭ заявил, что в районе станции значительно увеличилось количество войск, и она больше не может быть защищена. Цитирует Гросси Sky News.

"Очевидно, что военная активность растет во всем регионе. Поэтому станция не может быть защищена".

Это был второй визит господина Гросси в Запорожье с момента вторжения России в Украину в феврале прошлого года, и его целью было "оценить серьезность ситуации в контексте ядерной безопасности на объекте".

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В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
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Источник:
news.sky.com

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.03.2023 в 16:57
А чого вона зростає, уїбан?
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