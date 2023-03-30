Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК

С 25 по 30 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, как сообщает издание Беларускі Гаюн. Сегодня утром, 30 марта, в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400.

По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка". Стоит отметить, что на аэродроме "Зябровка" находятся российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась нами и ранее.

Также издание пишет, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется до июля 2023 года. Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0230/23 с 1 апреля по 1 июля 2023 года.

Данное ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Также теперь в исключения добавлена и авиация МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась. Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины.

С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.