  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК
В тренде

Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК

Общие новости
(1 голосов)

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется

Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С 25 по 30 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, как сообщает издание Беларускі Гаюн. Сегодня утром, 30 марта, в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400.

По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка". Стоит отметить, что на аэродроме "Зябровка" находятся российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась нами и ранее.

Читайте такжеВ Раде объяснили, будет ли усиление мобилизации, и повлияет ли на нее размещение ядерного оружия в Беларуси

Также издание пишет, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется до июля 2023 года. Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0230/23 с 1 апреля по 1 июля 2023 года.

Данное ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Также теперь в исключения добавлена и авиация МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась. Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины.

С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК - изображение 1

По теме
yellow-arrow
ГУР: "Большое наступление" России стало пшиком, но она имеет силы воевать еще несколько лет
yellow-arrow
Нужны многоцелевые истребители. В Воздушных силах рассказали о новой тактике российской авиации
yellow-arrow
Глава МАГАТЭ: Военная активность в регионе растет, Запорожская АЭС не может быть защищена
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Беларускі Гаюн

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде