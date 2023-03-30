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ГУР: "Большое наступление" России стало пшиком, но она имеет силы воевать еще несколько лет

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Запаса военной прочности у России еще хватает

ГУР: "Большое наступление" России стало пшиком, но она имеет силы воевать еще несколько лет

фото из свободных источников

Новина українською

Анонсированное россиянами "большое" наступление в итоге оказалось "пшиком". Однако страна-агрессор все еще имеет ресурсы на ведение войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м.

Об этом заявил представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью "Укринформу".

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" - они не получили ни одного значимого результата", - заявил Черняк.

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По его словам, сейчас враг во что бы то ни стало стремится достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Однако украинские силы в свою очередь планируют и проводят эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для оккупантов.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году", - считает Черняк.

Впрочем, он заметил, если усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше.

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В статье: война с россией
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