  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Северная Македония официально одобрила передачу Украине боевых вертолетов
В тренде

Северная Македония официально одобрила передачу Украине боевых вертолетов

Общие новости
(1 голосов)

Маленькая балканская страна является одним из главных доноров для ВСУ

Северная Македония официально одобрила передачу Украине боевых вертолетов

фото из свободных источников

Новина українською

Македонское правительство в среду вечером приняло решение передать Украине определенное количество боевых вертолетов, что ранее анонсировала министр обороны Славянка Петровска.

Об этом пишет издание Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче авиации (вертолетов) между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", - заявило правительство в Скопье.

Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровска ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.

Читайте такжеОчередной долетался. Под Бахмутом сбили российский бомбардировщик Су-24

Известно, что из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа.

Эти четыре ныне эксплуатируемые вертолеты и еще четыре Ми-24В были модернизированы в течение последнего десятилетия в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Напомним, в августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые купила у Киева во время конфликта в 2001 году. Также Северная Македония передала Украине советские танки Т-72, которые планировала снимать с вооружения в ближайшие годы.

По теме
yellow-arrow
Президент МОК: Правительства стран не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях
yellow-arrow
ГУР: "Большое наступление" России стало пшиком, но она имеет силы воевать еще несколько лет
yellow-arrow
Беларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде