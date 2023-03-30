Михайличенко - 60. УЕФА поздравил юбиляра, вспомнив один из главных голов в его карьере - ВИДЕО
Юбиляр, о котором помнят в Европе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В предпоследний день этого месяца, 30 марта, легендарному футболисту киевского "Динамо" Алексею Михайличенко исполняется 60 лет.
Футболист в свое время успел неплохо попылить и в Европе, а также был одним из основных игроков сборной СССР конца 80-х.
Не прошел мимо этой даты и УЕФА, который поздравил легендарного украинца с юбилеем, вспомнив его гол в ворота сборной Англии на Евро-1988.
Ну а чтобы обновить в памяти карьеру великолепного игрока и почти великолепного тренера,
Сегодня 60 лет исполняется победителю Кубка кубков-1986 и финалисту ЧЕ-88 Алексею Михайличенко! ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2023
⏪ 1988
⚽️???? Англия pic.twitter.com/dIaty7HEZ1
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