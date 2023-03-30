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Михайличенко - 60. УЕФА поздравил юбиляра, вспомнив один из главных голов в его карьере - ВИДЕО

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Юбиляр, о котором помнят в Европе

Михайличенко - 60. УЕФА поздравил юбиляра, вспомнив один из главных голов в его карьере - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В предпоследний день этого месяца, 30 марта, легендарному футболисту киевского "Динамо" Алексею Михайличенко исполняется 60 лет.

Футболист в свое время успел неплохо попылить и в Европе, а также был одним из основных игроков сборной СССР конца 80-х.

Не прошел мимо этой даты и УЕФА, который поздравил легендарного украинца с юбилеем, вспомнив его гол в ворота сборной Англии на Евро-1988.

Ну а чтобы обновить в памяти карьеру великолепного игрока и почти великолепного тренера, предлагаем вам пройти наш квиз.

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В статье: Алексей Михайличенко
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