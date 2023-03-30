Президент МОК рассказал, когда будет принято окончательное решение по возможному допуску россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Президент МОК Томас Бах рассказал, когда будет принято решение о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024.

"Решение по участию спортсменов с паспортами России и Беларуси будет принято за год до старта Олимпиады. Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Мы знаем, что это комплексный вопрос.

Очень рады, что сегодня Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) подтвердила, что они готовы помогать и координировать свою работу с международными спортивными федерациями, чтобы это произошло гармонично.

Мы узнаем мнение всех заинтересованных сторон, полностью ли придерживается дух наших рекомендаций. И как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение", – сказал Бах.