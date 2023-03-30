Вот это поворот. Кремль внес Венгрию в список "недружественных стран"
Что-то в отношениях партнеров идет не так
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Россия внесла Венгрию в список так называемых недружественных стран из-за присоединения к европейским санкциям.
Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
Станиславов заявил, что, несмотря на попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, которые часто противоречат политике ЕС, "факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять".
Он добавил, что Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться "даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО".
Посол заявил, что РФ "держит каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа положительных наработок".
Как известно, Венгрия последовательно выступает против санкций в отношении РФ, а также не предоставляет Украине военную помощь.
Напомним, в администрации венгерского премьера Виктора Орбана заявили, что несмотря на ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, в Венгрии не станут арестовывать российского лидера, если он приедет в страну.
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