Минобороны Украины - о российских спортсменах: Войска без опознавательных знаков. ФОТО
Нет флагов – нет чести
twitter.com/DefenceU
Министерство обороны Украины выступило против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, в том числе и под так называевым нейтральным флагом.
МО выложило в соцсетях коллаж, на которой изображены военные РФ без опознавательных знаков во время аннексии Крыма в 2014 году, а также спортсмены РФ под нейтральным флагом.
"Давайте сломаем традицию операций под фальшивым флагом. Войска без опознавательных знаков: нет флагов – нет чести", - говорится в сообщении.
Let’s break the tradition of false flag operations!#boycottrussiansport pic.twitter.com/AIXznXta4F— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2023
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