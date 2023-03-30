Минобороны Украины - о российских спортсменах: Войска без опознавательных знаков. ФОТО

Министерство обороны Украины выступило против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, в том числе и под так называевым нейтральным флагом.

МО выложило в соцсетях коллаж, на которой изображены военные РФ без опознавательных знаков во время аннексии Крыма в 2014 году, а также спортсмены РФ под нейтральным флагом.

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"Давайте сломаем традицию операций под фальшивым флагом. Войска без опознавательных знаков: нет флагов – нет чести", - говорится в сообщении.