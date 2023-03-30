Готовим активные действия, которые приблизят победу, - обращение Зеленского в конце 400-го дня войны
400 дней
Julia Kochetova / DER SPIEGEL
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 400-го дня войны с РФ.
"Четыреста дней... Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость.
Украина прошла самые страшные дни февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами... Мы прошли прошлогоднюю весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны.Читайте также"Готовы видеть его здесь". Зеленский – о приглашении Си в Украину, поддержке США и важности Бахмута
Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, которого миру не забыть.
Мы готовим следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. Сделаем все, чтобы скорее наступил тот день, когда я смогу поблагодарить вас, дорогие украинцы, за нашу с вами победу!
В чем сила Украины? Если твои намерения благие – весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать. Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны победить", - сказал Зеленский.
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