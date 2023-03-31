Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России
Такое протокольное решение принято правительством
фото из свободных источников
Украинским спортсменам будет запрещено выступать в отборочных соревнованиях к ОИ-2024, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии.
Соответствующее протокольное решение было принято Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
"На заседании Правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальных" , – заявил Немчинов.
Это решение – ответ Правительства Украины на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии. Согласно решению Исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Точного пояснения, как будет действовать решение Правительства Украины, нет.
При этом, Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.
"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередных похоронах своего хорошего знакомого, котоырй отдал более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать.То есть он был в боевых подразделениях.Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мероприятий МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", - резюмировал Немчинов.
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