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Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России

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Такое протокольное решение принято правительством

Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России

фото из свободных источников

Новина українською

Украинским спортсменам будет запрещено выступать в отборочных соревнованиях к ОИ-2024, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии.

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Соответствующее протокольное решение было принято Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

"На заседании Правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024] только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальных" , – заявил Немчинов.

Это решение – ответ Правительства Украины на обновленные рекомендации МОК по участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии. Согласно решению Исполкома МОК, федерациям рекомендовано возвращать атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Точного пояснения, как будет действовать решение Правительства Украины, нет.

При этом, Олег Немчинов добавил, что спортсменам нужно думать не о карьере в контексте бойкота соревнований, а о сохраненной жизни.

"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередных похоронах своего хорошего знакомого, котоырй отдал более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать.То есть он был в боевых подразделениях.Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мероприятий МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", - резюмировал Немчинов.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024
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Источник:
Суспільне

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