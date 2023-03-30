Россия атаковала северные регионы Украины Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300

Вечером 30 марта Россия атаковала Харьков ракетами из комплекса С-300.

Во время вражеских обстрелов в Харькове зафиксировано шесть "прилетов". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал мэр в телеграм-канале.

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"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Также примерно в это же время Россия атаковала северные области Украины дронами-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП.

"Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", - сообщил Игнат.