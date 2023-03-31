Шахтер продолжит спор с ФИФА, дисквалификация Буяльского. Главные новости за 30 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 марта

Донецкий "Шахтер" подает жалобу в Еврокомиссию по своему спору с ФИФА. Клуб продолжает судебное дело по приостановлению договоров с легионерами. “Вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции. Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА”, – говорится в заявлении гендиректора “Шахтера” Сергея Палкина.

КДК УАФ рассмотрел инцидент с удалением хавбека "Динамо" Виталия Буяльского в матче 17-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0). По итогам рассмотрения, Комитет принял решение дисквалифицировать Буяльского на три матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания". Так как один матч (с "Зарей") хавбек “Динамо” уже пропустил, он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".

Руководство мадридского "Реала" хотело бы сохранить в команде резервного украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Relevo. Ранее Marca информировала, что Лунин хотел бы сменить клуб из-за недостатка практики, однако в "Реале" довольны украинцем как сменщиком Куртуа. Поэтому киперу, вероятно, будет предложен новый контракт, так как действующее соглашение сторон истекает летом 2024 года.

Главный тренер "Барселоны" Хави продолжит тренировать каталонский клуб. Об этом пишет известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Руководство "сине-гранатовых" уже подготовило для 43-летнего специалиста трудовое соглашение. Официальное оформление – это лишь вопрос времени. Хави активно общается с руководством клуба касаемо планов на будущее. Он хочет подписать контракт после завершения сезона и победы в чемпионате Испании.

"Шахтер" был заинтересован в услугах левого вингера "Васко да Гама" Эгиналдо, сообщает Globo Esporte. "Горняки" даже делали предложение по трансферу футболиста. Донецкий клуб готов был заплатить два миллиона евро, однако эта сумма не устроила бразильцев. "Васко да Гама" запросил не менее шести миллионов.