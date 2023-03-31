РСЗВ, БПЛА, С-300. Известны последствия ночной атаки РФ и какие города оказались под ударом

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. В ночь на 31 марта с применением ЗРК С-300 противником было осуществлено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов враг задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники, отметили в Генштабе.

РФ атаковала украинские города дронами с 21:10 30 марта по 01:30 31 марта, также в небе зафиксировали до пяти других воздушных целей, вероятно воздушных шаров. Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянская область рф, через Сумскую и Черниговскую области Украины. Один дрон был уничтожен подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушного командования "Восток".

Враг нанес серию ударов по областному центру Запорожья и пригороду с применением РСЗО. Разрушениям подверглись гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. К счастью, без пострадавших.

В Харькове есть попадания. Обстрел осуществлялся, в частности, по Новобаварскому району. Как минимум 6 ракет типа С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домам. По состоянию на 12 часов ночи, информации о пострадавших и погибших нет, отметили в прокуратуре города.