Защитники Украины были вынуждены сделать акцент на БПЛА. Генштаб – об актуальных потерях РФ
Под полтысячи ликвидированных оккупантов
17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 173360 (+460) человек ликвидировано
- танков – 3615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6977 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2675 (+4) ед,
- РСЗО – 526 (+0) ед,
- средства ПВО – 278 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5521 (+3) ед,
- специальная техника – 294 (+3).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России
- Россия атаковала северные регионы Украины Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300
- Пентагон: Украинцы нанесли россиянам такие потери в бронетехнике, которые никто никогда не мог себе представить
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн