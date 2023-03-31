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Защитники Украины были вынуждены сделать акцент на БПЛА. Генштаб – об актуальных потерях РФ

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Под полтысячи ликвидированных оккупантов

Защитники Украины были вынуждены сделать акцент на БПЛА. Генштаб – об актуальных потерях РФ

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 173360 (+460) человек ликвидировано
  • танков – 3615 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6977 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2675 (+4) ед,
  • РСЗО – 526 (+0) ед,
  • средства ПВО – 278 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5521 (+3) ед,
  • специальная техника – 294 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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