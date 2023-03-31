"Время играет против россиян". Сырский высказался о ситуации в Бахмуте и отметил украинскую ПВО

На Бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и барражирующими боеприпасами. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении:

"Хочу отметить слаженные действия зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10", которые за эту неделю суммарно уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала". В условиях постоянного воздействия артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро выявлять малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать. Кроме этого, ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа "ланцет".

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше. Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы. Слава Украине!"