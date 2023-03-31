Группа военных ВСУ завершила тренировки на Patriot. Известно, сколько украинских воинов прошли обучение в США во время войны

США подготовили более 7 тысяч украинских военных с начала полномасштабного нападения РФ на Украину. Кроме того, более 60 украинцев завершили обучение на системе противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, его цитирует CNN.

На этой неделе 65 украинцев, которые учились на системе противовоздушной обороны Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, вернулись в Европу после завершения тренировок.

В конце этого месяца в Германии пройдут общевойсковую подготовку более 4 тысяч украинских военных, в том числе две бригады, одна из которых оснащена боевыми машинами Bradley, а вторая – машинами Stryker.

"Сейчас на полигонах в Германии продолжаются дополнительные учения по общевойсковой подготовке, в которых принимают участие два мотопехотных батальона, они состоят из 1200 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – сказал господин Райдер.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на официальных лиц Пентагона, что две системы Patriot – одна американская, а вторая – немецко-нидерландская, будут развернуты в Украине в ближайшие недели.