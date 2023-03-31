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Силы обороны отбили более 80 атак РФ за минувшие сутки – уничтожены пункт управления и два склада БК

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Докладывает Генштаб

Силы обороны отбили более 80 атак РФ за минувшие сутки – уничтожены пункт управления и два склада БК

Генштаб

Новина українською

За прошедшие сутки, 30 марта, противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отбили 22 атаки. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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