В Украину в годовщину освобождения Бучи приехали премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи, они примут участие в саммите, который будет посвящен деоккупации города.

Эдуард Гегер прибыл в Украину совместно с главой Минобороны Ярославом Надем, об этом пишет словацкое издание Aktuality. Они приехали в Киев ночным поездом из Польши.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб в пятницу утром, 31 марта, начал однодневный рабочий визит в Украину. Словения хочет "засвидетельствовать политическую поддержку Украины в свете всесторонней помощи в трудные времена российской военной агрессии".