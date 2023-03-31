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В Украину в годовщину освобождения Бучи приехали премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии

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На саммит по случаю деоккупации Бучи

В Украину в годовщину освобождения Бучи приехали премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии

Фото: David Ištok

Новина українською

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи, они примут участие в саммите, который будет посвящен деоккупации города.

Эдуард Гегер прибыл в Украину совместно с главой Минобороны Ярославом Надем, об этом пишет словацкое издание Aktuality. Они приехали в Киев ночным поездом из Польши.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб в пятницу утром, 31 марта, начал однодневный рабочий визит в Украину. Словения хочет "засвидетельствовать политическую поддержку Украины в свете всесторонней помощи в трудные времена российской военной агрессии".

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В статье: война с россией
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Источник:
aktuality.sk

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