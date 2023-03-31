В Белом доме заявили, что НАТО намерено обеспечить ВСУ всем необходимым для контрнаступления
Детали по поддержке Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В НАТО хотят обеспечить украинскую армию всем необходимым для весеннего контрнаступления. Соответствующая военная помощь будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Как известно, встреча руководителей министерств обороны НАТО состоится с 3 по 5 апреля. В Госдепе США ранее заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планируют двустороннюю встречу на полях заседания.
Ранее глава МИД Украины заявил, что не надо считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим, поскольку это может повлиять на дальнейшую позицию Запада.
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