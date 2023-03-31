Силовики Лукашенко случайно слили перемещение ЗРК С-400
Опубликовав видео очередных репрессий
Гаюн
Сегодня, 31 марта, подразделение МВД РБ опубликовало видео задержания четырех человек ("спящей ячейки экстремистов") в одном из гаражных кооперативов Гомеля. Правда, одного из мужчин задержали не в "гараже", а на территории Гомельского аэропорта.
Но самое примечательно, что в кадр попали два ЗРК С-400, которые стояли на взлетно-посадочной полосе. Таким образом, силовики Лукашенко сами дополнительно подтвердили, что самолеты Ан-124 "Руслан" ВКС РФ привезли в Беларусь не только ракеты, но и пусковые установки ЗРК С-400.
Всего с 25 по 31 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали уже пять тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, как отмечает Беларускі Гаюн.
Популярное сейчас
- Месси и Сикан в одном лице. ВИДЕО чудо-гола и эпичного фейла футболистки Вольфсбурга за один матч ЛЧ
- Красотка дня. Шикарная вторая половинка национального героя Шотландии. ФОТО
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 00:22 Украинские Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России
- 23:48 Украинские Россия атаковала северные регионы Украины Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300
- 23:31 Украинские Готовим активные действия, которые приблизят победу, - обращение Зеленского в конце 400-го дня войны