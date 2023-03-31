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Силовики Лукашенко случайно слили перемещение ЗРК С-400

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Опубликовав видео очередных репрессий

Силовики Лукашенко случайно слили перемещение ЗРК С-400

Гаюн

Новина українською

Сегодня, 31 марта, подразделение МВД РБ опубликовало видео задержания четырех человек ("спящей ячейки экстремистов") в одном из гаражных кооперативов Гомеля. Правда, одного из мужчин задержали не в "гараже", а на территории Гомельского аэропорта.

Но самое примечательно, что в кадр попали два ЗРК С-400, которые стояли на взлетно-посадочной полосе. Таким образом, силовики Лукашенко сами дополнительно подтвердили, что самолеты Ан-124 "Руслан" ВКС РФ привезли в Беларусь не только ракеты, но и пусковые установки ЗРК С-400.

Всего с 25 по 31 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали уже пять тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, как отмечает Беларускі Гаюн.

Читайте такжеБеларускі Гаюн: РФ могла доставить в Беларусь новую партию ракет для ЗРК

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/Hajun_BY

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