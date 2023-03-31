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Лукашенко заявил, что НАТО планирует вторжение в Беларусь, а также предложил РФ и Украине прекратить боевые действия "с обеих сторон"

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"А я сейчас вам покажу..."

Лукашенко заявил, что НАТО планирует вторжение в Беларусь, а также предложил РФ и Украине прекратить боевые действия "с обеих сторон"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к парламенту и народу Беларуси. Он предложил "ввести немедленное перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники".

"Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. И с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, живой силы и техники. Все замерли".

"А если Запад снова использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран: все должно пойти в ход".

На россии заявили, что призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться "лидерами" РФ и Беларуси на следующей неделе.

Лукашенко также говорит, что "контрнаступление ВСУ – это худшее, что возможно, чрезвычайно опасное, приведет к неконтролируемой эскалации. Он заявил, что ядерную державу "нельзя победить". Пюрер считает, что "такие действия сделают невозможным мирные переговоры, которые важно начать как можно быстрее".

"Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие".

"В обстоятельствах, складывающихся вокруг нашей страны, мною были активизированы переговоры с путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии – никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос о возвращении ядерного оружия, обязательства вывода которого тогда еще, до меня, подписали безумцы?"

Лукашенко отметил, что тогда "подвергся жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны президента России":

"Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки... Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии".

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Источник:
БелРос 3.0

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