Отныне – город-герой. Зеленский вместе с западными партнерами прибыл в Бучу в годовщину ее освобождения

В Украину прибыла президент Молдовы Майя Санду. Вместе с премьерами Словакии, Словении и Хорватии она приняла участие в саммите по случаю годовщины деоккупации Бучи. Прежде всего политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук РФ во время оккупации города. Лидеры прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где были найдены массовые захоронения убитых жителей Бучи.

Президент вручил звание города-героя громаде Бучи и наградил защитников города. Награду от главы государства принял городской голова Анатолий Федорук. Вручил он также и три звания Героя Украины, одно посмертно.

"В этот важный для нас день – день деоккупации Бучи – Премьер-министр Словении сегодня в Киеве. Во время нашей встречи отметил важность недавнего решения правительства Словении о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Мы предметно обсудили взаимодействие по восстановлению освобожденных территорий. Рассчитываем на дальнейшее активное привлечение Словении к проектам восстановления Украины. Также рассмотрели вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Спасибо Премьер-министру Роберту Голобу, Словении за всю ту помощь, которую вы предоставили Украине для укрепления нас на поле боя. Благодарен за теплое отношение к украинцам, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за российского вторжения".

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время визита в Бучу на Киевщине заговорил на украинском языке. Он сказал, что Украина и Словения "теперь связаны, как никогда".