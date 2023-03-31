  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Кремле недовольны идеей Орбана о возможном вводе миротворцев в Украину
В тренде

В Кремле недовольны идеей Орбана о возможном вводе миротворцев в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Виктор Орбан наговорил что-то странное

В Кремле недовольны идеей Орбана о возможном вводе миротворцев в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Руководство РФ прокомментировало возможность размещения миротворцев на территории Украины.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждения возможности размещения миротворцев в Украине", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия атаковала северные регионы Украины Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - заявлял Орбан.

По теме
yellow-arrow
"Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе
yellow-arrow
Андрей Шевченко посетил детскую клинику Охматдет
yellow-arrow
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде