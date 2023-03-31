В Кремле недовольны идеей Орбана о возможном вводе миротворцев в Украину

Руководство РФ прокомментировало возможность размещения миротворцев на территории Украины.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждения возможности размещения миротворцев в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - заявлял Орбан.