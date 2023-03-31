Трампу выдвинули уголовное обвинение. Такое происходит впервые в истории США
Все дело завязано на якобы связи политика с порноактрисой, которую он пытался скрыть за партийные деньги
фото из свободных источников
Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает CNN.
Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.
Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом.
Обвинительный акт против Дональда Трампа, вынесенный большим жюри Нью-Йорка, был запечатан. Он будет объявлен в ближайшие дни.
По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.
Сам Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.
"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.
По его словам, раньше демократы лгали в своей одержимости попытками схватить Трампа, но теперь они сделали немыслимое — предъявили обвинение совершенно невиновному человеку и совершили акт вопиющего вмешательства в выборы.
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