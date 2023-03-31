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Трампу выдвинули уголовное обвинение. Такое происходит впервые в истории США

Общие новости
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(1 голосов)

Все дело завязано на якобы связи политика с порноактрисой, которую он пытался скрыть за партийные деньги

Трампу выдвинули уголовное обвинение. Такое происходит впервые в истории США

фото из свободных источников

Новина українською

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает CNN.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом.

Обвинительный акт против Дональда Трампа, вынесенный большим жюри Нью-Йорка, был запечатан. Он будет объявлен в ближайшие дни.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

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Сам Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.

По его словам, раньше демократы лгали в своей одержимости попытками схватить Трампа, но теперь они сделали немыслимое — предъявили обвинение совершенно невиновному человеку и совершили акт вопиющего вмешательства в выборы.

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В статье: Дональд Трамп война с россией
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Комментарии (10)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
31.03.2023 в 18:49
Ін'єкція чи електричний стілець?)))
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0
0
avatar
Campeón
31.03.2023 в 18:31
зайшов поглянути коментарі цієї хорошої новини, а сралєкс уже тут як тут, трампа воно відмазує, корумпованого дружка пуйла
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0
-1
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студент (Харьков)
31.03.2023 в 18:19
путин }{уйло умышленно затягивает войну в Украине в надежде на то что трампа переизберут и поддержка Украины со стороны США значительно ослабнет. Поэтому уже сейчас надо Великому Байдену добивать рыжего пи*дараса. Правда нарисовался еще один путинский щенок который метит в президенство. Это де сантис. Но я уверен и с ним разберуцца!
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+1
-1
avatar
Campeón
31.03.2023 в 18:33
трамп - це американський янукович і електорат у нього такий же
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+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 16:48
Клинтону в рабочее время, когда был президентом, Моника под рабочим столом минет делала и на столе трахались, а тут проститутке заплатил и беда то какая Это у нас выборы в следующем году. Президентская гонка в самом начале. Приобретайте popcorn, скучно не будет! С каждыми выборами всё веселее и веселее.)))
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0
-4
филанкрот (donetsk)
31.03.2023 в 17:00
Те,що він сунув їй гроші--не суворий злочин.Суворим злочином є те,що гроші він заплатив не свої,а з партійного бюджету
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+2
0
филанкрот (donetsk)
31.03.2023 в 17:00
Те,що він сунув їй гроші--не суворий злочин.Суворим злочином є те,що гроші він заплатив не свої,а з партійного бюджету
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+1
0
djumba (Мелитополь)
31.03.2023 в 17:00
То в том и прикол, что дед то еще курилка))Ошибка в том, что из государственных денег заплатил, то и нажил себе проблем))У нас да, с этого можно смеяться с нашими управленцами...
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0
0
филанкрот (donetsk)
31.03.2023 в 17:22
Так і на Тмавпа вже 7 років справа йде,там не набагато краще боротьба з корупцією ведеться
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0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 17:38
На счет государственных денег пока рано говорить. Пусть доказывают ущербные. Они убийц и насильников отпускают в том округе, а тут на тебе, писю дед помочил. Кстати, он за свой счет предвыборную гонку устроил в 2016м, а тут «несколько» долларов заплатил. Посмотрим, надеюсь правда когда то восторжествует.
0
-2

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