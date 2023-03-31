Андрей Шевченко посетил детскую клинику Охматдет

Легенда украинского футбола, амбасадор UNITED24 Андрей Шевченко посетил детскую больницу "Охматдет".

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Андрей Николаевич встретился с маленькими пациентами, а с 6-летней Мариной даже немного поиграл в футбол.

Девочка — первый ребенок с ампутацией из-за травмы в результате российских обстрелов, протезированный в Украине.