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"Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе

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Россиян и белорусов все-таки допустили к турниру в нейтральном статусе

"Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе

wimbledon.com

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Британской ассоциации тенниса допустить россиян и белорусов к "Уимблдону" в нейтральном статусе.

"Решение "Уимблдона" позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства?

Нет, просто "Уимблдон" решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба в Твиттере.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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