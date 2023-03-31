"Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Британской ассоциации тенниса допустить россиян и белорусов к "Уимблдону" в нейтральном статусе.

"Решение "Уимблдона" позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто "Уимблдон" решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба в Твиттере.