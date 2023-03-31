"Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе
Россиян и белорусов все-таки допустили к турниру в нейтральном статусе
wimbledon.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Британской ассоциации тенниса
"Решение "Уимблдона" позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства?
Нет, просто "Уимблдон" решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба в Твиттере.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter
Популярное сейчас
- "Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского
- Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- ABC: РФ может вернуть себе доминирование в украинском небе с помощью истребителей 4-го поколения
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 09:53 Украинские Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев
- 09:31 Украинские "РФ запомнит этот день". Кулеба анонсировал большие события и четкий сигнал Путину на 24 февраля
- 09:24 Украинские Самолеты для ВСУ: Украина работает над получением первой эскадрильи, Байден объяснил отказ предоставить F-16
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн