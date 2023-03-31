Ассоциация футбола Киева отстранила Арановского от судейства в Киеве, Лучи в ответ отказался от услуг десятков киевских арбитров

Интересное продолжение получила история с судейством в матче 17-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" (0:1). В частности, речь идет об эпизоде с участием Доминго Фелипе Бланко и Виталия Буяльского.

Напомним, что на 83-й минуте матча Виталий Буяльский в центре поля отдавал пас партнеру, после чего Доминго Бланко "налетел" на футболиста "Динамо", грубо наступив ему на ногу. Буяльский упал и корчился от боли.

Арбитр Дмитрий Кривушкин ограничился в этом эпизоде желтой карточкой. Отметим, что рефери не просматривал видеоповтор, хотя на матче работала система VAR (арбитр VAR – Евгений Арановский).

Ранее UA-Футбол сообщал, что куратор украинских судей Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитров (как полевого, так и VAR), которые должны были удалять игрока.

Впрочем, Арановский уже в следующем туре судил матч "Львов" – "Кривбасс" (2:2) , и снова не без претензий.

Тем не менее, ситуация не осталась без продолжения.

По итогам поединка "Днепр-1" – "Динамо" исполком Ассоциации футбола города Киева признал на заседании своего исполкома ошибку киевлянина Арановского и голосованием членов решил приостановить назначение рефери для обслуживания городских соревнований и рассмотреть его дальнейшее пребывание в составе Коллегии АФК.

"Признать бездействие руководителя бригады арбитров VAR, арбитра FIFA Е. Арановского в оценке эпизода, имевшего место во время матча 16 тура чемпионата УПЛ "Днепр-1" – "Динамо", где игроком "Днепра-1" были грубо нарушены правила против игрока "Динамо" умышленным или пристрастным и не соответствующим его профессиональной квалификации. Рекомендовать Коллегии футбольных арбитров ГС АФК приостановить назначение Е.Арановского для обслуживания городских соревнований и рассмотреть его дальнейшее пребывание в составе Коллегии", — говорится в решении исполкома.

Однако, по данным "Динамомании", узнав о решении АФК, руководитель судейского корпуса Украины глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи сообщил арбитрам, входящим в коллегию арбитров АФК (несколько десятков судей), что их больше не будут привлекать к судейству матчей, проходящие под эгидой УАФ (т.е. ни в одной лиге) в связи с тем, что АФК не является легитимным членом УАФ.

Этим арбитрам, если они желают продолжить сотрудничество с УАФ, было рекомендовано заменить АФК на любую другую региональную ассоциацию. Ряд судей в настоящее время находится в процессе этого изменения.