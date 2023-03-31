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Официально: 4 апреля УЕФА обсудит отстранение сборной Беларуси

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Официально: 4 апреля УЕФА обсудит отстранение сборной Беларуси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В УЕФА подтвердили, что Исполком организации рассмотрит вопрос исключения сборной Беларуси из квалификации на чемпионат Европы-2024.

"Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее об этом сообщали СМИ, ссылаясь на письмо президента Союза Александра Чеферина.

Также информацию подтвердили и в Федерации футбола Беларуси.

"Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля.

Дальнейшие комментарии по этой теме возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА", - сообщили в пресс-службе ФФБ.

Напомним, что клубы и сборные Беларуси, в отличии от россиян, до сих пор не отстранены УЕФА от соревнований под своей эгидой.

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В статье: Беларусь война с россией
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