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Китай на Совбезе ООН выступил против размещения ядерного оружия в других странах

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Китай продолжает лавировать

Китай на Совбезе ООН выступил против размещения ядерного оружия в других странах

фото из свободных источников

Новина українською

Во время заседания Совета безопасности ООН Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны-владельца.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает НВ.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил представитель Китая.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

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"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.

Напомним, что ранее Россия заявила о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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В статье: война с россией
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