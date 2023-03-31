Китай на Совбезе ООН выступил против размещения ядерного оружия в других странах
Китай продолжает лавировать
фото из свободных источников
Во время заседания Совета безопасности ООН Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны-владельца.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает НВ.
"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил представитель Китая.
Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.
"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.
Напомним, что ранее Россия заявила о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
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