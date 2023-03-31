Кабмин может лишать статуса федерации, спортсмены которых будут учавствовать в соревнованиях с россиянами
Такое предложение внесено в Кабмине
paris2024.org
Кабинет министров Украины может лишать украинские спортивные федераций статуса национальных в случае участия украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях в которых принимают участие спортсмены из РФ и РБ.
Выписку из протокола заседания Кабинета министров от 30 марта опубликовал Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.
Судя по всему, речь идет об отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024.
Напомним, что вчера
"Минмолодежьспорта вместе с заинтересованными органами поручено проработать вопрос о лишении спортивных федераций статуса национальных в случае участия спортсменов, являющихся их членами, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и РБ и внести в установленном порядке Кабинету Министров согласованные предложения", - говорится в протоколе.
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