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Кабмин может лишать статуса федерации, спортсмены которых будут учавствовать в соревнованиях с россиянами

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Такое предложение внесено в Кабмине

Кабмин может лишать статуса федерации, спортсмены которых будут учавствовать в соревнованиях с россиянами

paris2024.org

Новина українською

Кабинет министров Украины может лишать украинские спортивные федераций статуса национальных в случае участия украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях в которых принимают участие спортсмены из РФ и РБ.

Выписку из протокола заседания Кабинета министров от 30 марта опубликовал Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.

Судя по всему, речь идет об отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024.

Напомним, что вчера Правительство приняло протокольное (то есть более рекомендательное) решение, согласно которому украинским спортсменам разрешено участвовать в отборе на Олимпиаду только в тех соревнованиях, где не будет россиян.

"Минмолодежьспорта вместе с заинтересованными органами поручено проработать вопрос о лишении спортивных федераций статуса национальных в случае участия спортсменов, являющихся их членами, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и РБ и внести в установленном порядке Кабинету Министров согласованные предложения", - говорится в протоколе.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
31.03.2023 в 22:11
А в який момент боротьба з кац*пами задля їх дискваліфікації зі спорту, переросла в закручування гайок своїм спортсменам і ламанням їх кар'єри. Тобто якщо європейські амеби допускають росіян до змагань, ми на зло їм своїх не допустимо. І кому гірше від цього, клоуни))
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