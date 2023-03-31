Кабмин может лишать статуса федерации, спортсмены которых будут учавствовать в соревнованиях с россиянами

Кабинет министров Украины может лишать украинские спортивные федераций статуса национальных в случае участия украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях в которых принимают участие спортсмены из РФ и РБ.

Выписку из протокола заседания Кабинета министров от 30 марта опубликовал Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.

Судя по всему, речь идет об отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024.

Напомним, что вчера Правительство приняло протокольное (то есть более рекомендательное) решение , согласно которому украинским спортсменам разрешено участвовать в отборе на Олимпиаду только в тех соревнованиях, где не будет россиян.