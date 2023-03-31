Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП
Он предстанет перед судом
t.me/kyiv_pro_office
Перед судом предстанет обвиняемый в государственной измене прокремлевский блогер, скрывавшийся от правосудия в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата в Киеве.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в телеграме.
"Согласно материалам следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый начал активно помогать РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный готовил и посылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях, были доступны неограниченному количеству пользователей.
"В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность"", - добавляется в сообщении.
Эти тексты были квалифицированы экспертами, которые были направлены на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, являющейся составляющей подрывной деятельности
Популярное сейчас
- В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Месси и Сикан в одном лице. ВИДЕО чудо-гола и эпичного фейла футболистки Вольфсбурга за один матч ЛЧ
- В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 00:22 Украинские Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России
- 23:48 Украинские Россия атаковала северные регионы Украины Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300
- 23:31 Украинские Готовим активные действия, которые приблизят победу, - обращение Зеленского в конце 400-го дня войны