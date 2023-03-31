  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП
В тренде

Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП

Общие новости
(1 голосов)

Он предстанет перед судом

Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП

t.me/kyiv_pro_office

Новина українською

Перед судом предстанет обвиняемый в государственной измене прокремлевский блогер, скрывавшийся от правосудия в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата в Киеве.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в телеграме.

"Согласно материалам следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый начал активно помогать РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный готовил и посылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях, были доступны неограниченному количеству пользователей.

Читайте такжеВ день выселения УПЦ МП Усик пришел "помолиться" в Лавру - ФОТО

"В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность"", - добавляется в сообщении.

Эти тексты были квалифицированы экспертами, которые были направлены на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, являющейся составляющей подрывной деятельности

По теме
yellow-arrow
Силы обороны: Россияне на Авдеевском направлении использовали почти все резервы, интенсивность атак снизилась
yellow-arrow
Кабмин может лишать статуса федерации, спортсмены которых будут учавствовать в соревнованиях с россиянами
yellow-arrow
Китай на Совбезе ООН выступил против размещения ядерного оружия в других странах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде