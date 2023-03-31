Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП

Перед судом предстанет обвиняемый в государственной измене прокремлевский блогер, скрывавшийся от правосудия в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата в Киеве.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в телеграме.

"Согласно материалам следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый начал активно помогать РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный готовил и посылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях, были доступны неограниченному количеству пользователей.

"В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность"", - добавляется в сообщении.

Эти тексты были квалифицированы экспертами, которые были направлены на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, являющейся составляющей подрывной деятельности