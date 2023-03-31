Лукашенко: Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко назвал мерзостью рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать спортсменов из страны-агрессора к соревнования только под нейтральным флагом.

"Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя: почему вы под знаменем, а мы нет? Мы это выдержим, это нужно пережить. Не парьтесь.

Он (спортсмен – прим.) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг, скажет, что его лишили выступать под этим флагом, но он патриот. Я выхожу из личности спортсмена – это его жизнь.

Нельзя не заметить, что МОК постепенно отступает от своих жестких позиций. Хотите заявлений (от спортсменов – прим.), что он против войны?

Я не против, пусть скажут, что против войны – против войны в Сирии, в Афганистане, которые они (западные страны – прим.) ведут в разных уголках мира и против войны в Украине.

За мир будем. Укажем, что они (Запад – прим.) подталкивают эту войну, они ее развязали.

А кто за эту войну? Вот их и накажем – кто сегодня постоянно подталкивает эту войну", – сказал Лукашенко.