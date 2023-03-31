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Лукашенко: Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя

Общие новости
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Диктатор Беларуси ответил на предложение МОК

Лукашенко: Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя

фото из свободных источников

Новина українською

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко назвал мерзостью рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать спортсменов из страны-агрессора к соревнования только под нейтральным флагом.

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"Не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом – потерпим. Хотя это мерзость последняя: почему вы под знаменем, а мы нет? Мы это выдержим, это нужно пережить. Не парьтесь.

Он (спортсмен – прим.) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг, скажет, что его лишили выступать под этим флагом, но он патриот. Я выхожу из личности спортсмена – это его жизнь.

Нельзя не заметить, что МОК постепенно отступает от своих жестких позиций. Хотите заявлений (от спортсменов – прим.), что он против войны?

Я не против, пусть скажут, что против войны – против войны в Сирии, в Афганистане, которые они (западные страны – прим.) ведут в разных уголках мира и против войны в Украине.

За мир будем. Укажем, что они (Запад – прим.) подталкивают эту войну, они ее развязали.

А кто за эту войну? Вот их и накажем – кто сегодня постоянно подталкивает эту войну", – сказал Лукашенко.

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В статье: Александр Лукашенко Олимпиада-2024
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Источник:
Белта

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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.04.2023 в 00:56
Маразматик топить.. ля, які ж вони відірвані від реальності к@нчені істотки..
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0
0
kalan-86 (Анкара)
01.04.2023 в 00:16
Ну ось чмошник і розкрив карти. Тепер зрозуміло що вони будуть робити з тим дозволом виступати-просто використовувати як пропаганду.
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+1
0
kukarekin (Одесса)
01.04.2023 в 00:15
Картофельный еще и фраерится! В одной клетке поедет с пуйлом,лаврушей и гиркиным в Гаагу
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+3
0

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