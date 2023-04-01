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Марсель Малиновского оступается, Забарный готов к дебюту в АПЛ. Главные новости за 31 марта

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Первые матчи после международной паузы, проблемы "Наполи" и доминирование "Арсенала" - дайджест новостей за пятницу

Марсель Малиновского оступается, Забарный готов к дебюту в АПЛ. Главные новости за 31 марта

Фото: OlympiqueMarseille

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 31-е марта.

Малиновский не помог "Марселю" избежать потери очков

Европейский клубный футбол вернулся после международной паузы. В пятницу было сыгранно несколько игр из топ-5 европейских лиг, а наибольшее внимание привлек поединок между "Марселем" и "Монпелье". В составе первых на поле вышел украинец Руслан Малиновский, однако это не позволило команде Тудора избежать очередной потери очков. Уже на 12-й минуте "провансальцы" пропустили от "Монпелье", сумев сравнять лишь под конец тайма (Гендузи реализовал пенальти). Во втором тайме голов забито не было, а Малиновский был заменен на 76-й минуте. Параллельно расскажем о других играх дня: "Айнтрахт" и "Бохум" поделили очки в Германии (1:1), а "Мальорка" и "Осасуна" - в Испании (0:0).

Илья Забарный близок к дебюту за английский клуб

Зимой украинский центрбек Илья Забарный сменил киевское "Динамо" на английский "Борнмут". Увы, но за "вишен" с того времени он так и не играл из-за повреждения. Параллельно с этим 20-летний футболист еще и пропустил матч сборной Украины против Англии. Однако его дебют может пройти уже в эту субботу. Как сообщил на пресс-конференции коуч "Борнмута" Гарри О’Нил, Илья полностью залечил травму и готов сыграть против "Фулхэма". Отметим, что после 28-ми сыгранных встреч "Борнмут" идет на последнем месте в АПЛ.

"Металлист" усилил состав очередным легионером

Предпоследняя команда УПЛ, харьковский "Металлист", объявила о трансфере нового игрока. Состав команды усилил испанский защитник Роберто Коррала. Детали контракта с 25-летним игроком не разглашаются. Известно, что он будет играть под 33-м номером. Ранее левый фулбек поиграл на родине за "Реал Вальядолид B" и "Нумансию", после чего провел 21 матч за польскую "Корону".

Лидер "Наполи" пропустит несколько важных матчей команды

Итальянский "Наполи" играет в самый зрелищный футбол в Европе и в скором времени станет новым чемпионом Италии. Помимо этого, клуб вышел в 1/4 финала ЛЧ, где сыграет против "Милана". Однако не все так радужно. В пятницу стало известно, что несколько будущих встреч пропустит лидер команды Спаллетти - Виктор Осимхен. У форварда обнаружено травму приводящей мышцы левого бедра в составе сборной Нигерии. Он точно не сыграет второго апреля против "Милана" (игра чемпионата), однако и несколько последующих игр, в том числе четвертьфинал ЛЧ, остаются для него под вопросом.

Представители "Арсенала" - лучшие по итогам марта в АПЛ

"Арсенал" продолжает доминировать в английском чемпионате. АПЛ подвела итоги марта, выдав награду лучшему игроку и лучшему тренеру месяца. Обе статуэтки уехали в северный Лондон. Главным футболистом марта был признан вингер "Арсенала" Букайо Сака, на счету которого три гола и две голевые передачи в четырех матчах. А вот самым ценным наставником вновь признан Микель Артета. Для испанца это уже четвертый приз лучшего тренера месяца в этом сезона, что ранее удавалось лишь Клоппу и Гвардиоле.

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