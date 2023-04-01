Украина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши
Военная техника поможет противостоять полномасштабному российскому вторжению
Вооруженные силы Украины получат 100 польских БТР Rosomak. Закупка будет произведена за средства США и Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
"Украинская армия купит у нас 100 бронетранспортеров "Rosomak", которые производятся на заводе в Семяновицах Шленских. "Росомахи" - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет произведена из денег ЕС и США" - написал он.
Эти бронетранспортеры появились в 2004 году, когда польская армия приступила к миссии в Афганистане. "Росомаха" создана на базе финского БТР Patria AMV 8x8. Основным вооружением бронетранспортера является 30 мм пушка Mk44 с системой стабилизации и пулемет калибра 7,62 мм UKM-2000C.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.04.2023
- Минай – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер хочет оформить трансфер 20-летнего нападающего Джона Кеннеди
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО