Украина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши

Вооруженные силы Украины получат 100 польских БТР Rosomak. Закупка будет произведена за средства США и Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

"Украинская армия купит у нас 100 бронетранспортеров "Rosomak", которые производятся на заводе в Семяновицах Шленских. "Росомахи" - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет произведена из денег ЕС и США" - написал он.

Эти бронетранспортеры появились в 2004 году, когда польская армия приступила к миссии в Афганистане. "Росомаха" создана на базе финского БТР Patria AMV 8x8. Основным вооружением бронетранспортера является 30 мм пушка Mk44 с системой стабилизации и пулемет калибра 7,62 мм UKM-2000C.