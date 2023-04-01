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Украина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши

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Военная техника поможет противостоять полномасштабному российскому вторжению

Украина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши

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Вооруженные силы Украины получат 100 польских БТР Rosomak. Закупка будет произведена за средства США и Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

"Украинская армия купит у нас 100 бронетранспортеров "Rosomak", которые производятся на заводе в Семяновицах Шленских. "Росомахи" - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет произведена из денег ЕС и США" - написал он.

Эти бронетранспортеры появились в 2004 году, когда польская армия приступила к миссии в Афганистане. "Росомаха" создана на базе финского БТР Patria AMV 8x8. Основным вооружением бронетранспортера является 30 мм пушка Mk44 с системой стабилизации и пулемет калибра 7,62 мм UKM-2000C.

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В статье: Польша война с россией Матеуш Моравецкий
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