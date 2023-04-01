В боях за Донецкую область погиб двукратный чемпион Украины среди участников АТО

В боях в Донецкой области погиб футболист команды "Черкасские казаки" Сергей Шестак.

Сергей – уроженец села Новый Путь Козелецкого района Черниговской области. Украинский воин выступал в местном районном чемпионате в составе коллективов "Чайка" (Новый путь) и "Единство" (Чемер).

Шестак выступал на позиции нападающего и неоднократно побеждал в номинациях на лучшего бомбардира и игрока. Сергей входил в состав сборной Козелецкого района, становился чемпионом и побеждал в кубке района.

Также Сергей Шестак дважды побеждал в чемпионате Украины среди участников АТО, завоевывал Кубок и Суперкубок АТО.

У героя осталась жена и маленькая дочь.

Сергея похоронили в Черкассах. Он был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.