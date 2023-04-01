В боях за Донецкую область погиб двукратный чемпион Украины среди участников АТО
Сергей Шестак удостоен ордена "За мужество" ІІІ степени
Верховна Рада України
В боях в Донецкой области погиб футболист команды "Черкасские казаки" Сергей Шестак.
Сергей – уроженец села Новый Путь Козелецкого района Черниговской области. Украинский воин выступал в местном районном чемпионате в составе коллективов "Чайка" (Новый путь) и "Единство" (Чемер).
Шестак выступал на позиции нападающего и неоднократно побеждал в номинациях на лучшего бомбардира и игрока. Сергей входил в состав сборной Козелецкого района, становился чемпионом и побеждал в кубке района.
Также Сергей Шестак дважды побеждал в чемпионате Украины среди участников АТО, завоевывал Кубок и Суперкубок АТО.
У героя осталась жена и маленькая дочь.
Сергея похоронили в Черкассах. Он был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
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