Зеленский: Поражение и суд - это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины
Традиционное обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 1-го апреля.
"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах.
СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора, – ни один не избежит ответственности. Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка.
Слава всем, кто сейчас в бою! Вечная память всем – взрослым и детям – чьи жизни унес террор России! Слава Украине!", – рассказал президент.
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