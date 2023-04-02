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За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Чуть больше двух десятков единиц техники пошли на металлолом

За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь российской армии за прошедшие сутки.

Украинскими военными были ликвидированы еще 560 захватчиков. Кроме этого была уничтожена 21 единица техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 174 550 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3618 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2687 (+4) ед,
  • РСЗО – 527 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 279 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
  • специальной техники – 296 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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