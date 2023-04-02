За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь российской армии за прошедшие сутки.

Украинскими военными были ликвидированы еще 560 захватчиков. Кроме этого была уничтожена 21 единица техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: