За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Чуть больше двух десятков единиц техники пошли на металлолом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь российской армии за прошедшие сутки.
Украинскими военными были ликвидированы еще 560 захватчиков. Кроме этого была уничтожена 21 единица техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 174 550 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3618 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6986 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2687 (+4) ед,
- РСЗО – 527 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 279 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
- специальной техники – 296 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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