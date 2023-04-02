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Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW

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Однако атаки оккупантов все еще продолжаются

Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW

Oryx

Новина українською

Россия не смогла добиться поставленных целей во время "большого" зимнего наступления. Об этом сообщает Американский институт исследования войны (ISW).

Целью оккупантов был полный захват Донецкой и Луганской областей. Эту задачу россияне должны были выполнить до 31 марта.

Эксперты указывают на повышенную обеспокоенность среди российских военных блоггеров, по мнению которых оккупанты должны завершить свои наступательные действия для подготовки к контрнаступлению украинских сил. Его они ожидают в периоде между 16 апреля и 9 мая.

Кроме того, военные блоггеры отмечают, что Россия не сможет продолжать вести широкомасштабное наступление, если в ближайшие недели не будут взяты под контроль Бахмут и Авдеевка.

Параллельно растут спекуляции по изменениям в высшем командовании российской армии. Такие шаги могут означать, что вскоре Кремль произведет перестановки управляющих войсками РФ.

Однако атаки россиян все равно идут. Наступательные операции захватчиков продолжаются вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Бахмуте тоже горячо, но пока там нет задокументированных успехов россиян.

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В статье: война с россией ISW
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Источник:
ISW

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