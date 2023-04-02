Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW
Однако атаки оккупантов все еще продолжаются
Oryx
Россия не смогла добиться поставленных целей во время "большого" зимнего наступления. Об этом сообщает Американский институт исследования войны (ISW).
Целью оккупантов был полный захват Донецкой и Луганской областей. Эту задачу россияне должны были выполнить до 31 марта.
Эксперты указывают на повышенную обеспокоенность среди российских военных блоггеров, по мнению которых оккупанты должны завершить свои наступательные действия для подготовки к контрнаступлению украинских сил. Его они ожидают в периоде между 16 апреля и 9 мая.
Кроме того, военные блоггеры отмечают, что Россия не сможет продолжать вести широкомасштабное наступление, если в ближайшие недели не будут взяты под контроль Бахмут и Авдеевка.
Параллельно растут спекуляции по изменениям в высшем командовании российской армии. Такие шаги могут означать, что вскоре Кремль произведет перестановки управляющих войсками РФ.
Однако атаки россиян все равно идут. Наступательные операции захватчиков продолжаются вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Бахмуте тоже горячо, но пока там нет задокументированных успехов россиян.
Популярное сейчас
- Заря - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2023
- Ужасная ошибка голкипера все начала. Бавария – Боруссия Д 4:2. Видео голов и обзор матча
- Ротань наконец-то победил, Мудрик не использовал шанс. Главные новости за 1 апреля
- Десантники 95-й бригады из украинских ПТРК уничтожили два российских вертолета Ка-52 - ВИДЕО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 11:25 Украинские Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
- 09:05 Украинские ВСУ хотят истощить под Бахмутом лучшие силы ЧВК Вагнер, Пригожин может потерять все элитные отряды
- 11:03 Украинские ЦРУ предупреждает, что Китай может предоставить оружие России. В Пекин летит Лукашенко