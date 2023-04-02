За неделю ВСУ уничтожили 4000 захватчиков, - замглавы Минобороны

За неделю Силы обороны Украины ликвидировали 4000 российских военных и уничтожили 224 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"За неделю 27 марта - 02 апреля Силами обороны Украины уничтожено около 4000 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск: 23 танка, 39 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 1 установка ПВО автотехники, 14 единиц спецтехники", - отметил Павлюк.

Всего Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 2 апреля 2023 ликвидировали около 174 тысяч 550 российских военных, в том числе 560 захватчиков - за последние сутки.