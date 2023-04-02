  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За неделю ВСУ уничтожили 4000 захватчиков, - замглавы Минобороны
В тренде

За неделю ВСУ уничтожили 4000 захватчиков, - замглавы Минобороны

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Военный рассказал о деталях боев на востоке

За неделю ВСУ уничтожили 4000 захватчиков, - замглавы Минобороны

Новина українською

За неделю Силы обороны Украины ликвидировали 4000 российских военных и уничтожили 224 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"За неделю 27 марта - 02 апреля Силами обороны Украины уничтожено около 4000 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск: 23 танка, 39 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 1 установка ПВО автотехники, 14 единиц спецтехники", - отметил Павлюк.

Всего Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 2 апреля 2023 ликвидировали около 174 тысяч 550 российских военных, в том числе 560 захватчиков - за последние сутки.

По теме
yellow-arrow
Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW
yellow-arrow
За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
yellow-arrow
Видеодайджест за 402-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ВСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде