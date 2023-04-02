Генштаб: Благодаря профессионализму в течение суток ВСУ отразили более 50 атак противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

За сутки противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. Сегодня российские захватчики осуществили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области. В результате преступных действий оккупантов погибли и получили раненые мирные жители, повреждения получили детское дошкольное учреждение, многоэтажки и частные жилые дома.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Благодаря героизму и профессиональности наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневров, за эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили более 50 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Спорному и Раздолевке на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Миринка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствует оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Новополь в Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и Херсон.

Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с мо рф и участия в боевых действиях на территории Украины.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 других важных объекта врага.