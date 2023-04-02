В Петербурге убили одного из самых известных военных пропагандистов - российские источники

Российские СМИ сообщают, что сегодня, 2-го апреля в Санкт-Петербурге был убит один из самых известных военных пропагандистов - Владлен Татарский.

Сообщается, что военкор погиб в результате взрыва в кафе, которое по определенным данным принадлежит главе ППК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Предварительно, как информируют пропагандистские российские информационные ресурсы, взрывчатка была спрятана в статуэтку, подаренную Тарарскому девушкой, личность которой неизвестна. В российских СМИ предоставляют данные, что погиб только Татарский, еще 15 человек получили повреждения.