В Петербурге убили одного из самых известных военных пропагандистов - российские источники
В результате взрыва в кафе
Фото з вільних джерел
Российские СМИ сообщают, что сегодня, 2-го апреля в Санкт-Петербурге был убит один из самых известных военных пропагандистов - Владлен Татарский.
Сообщается, что военкор погиб в результате взрыва в кафе, которое по определенным данным принадлежит главе ППК "Вагнер" Евгению Пригожину.
Предварительно, как информируют пропагандистские российские информационные ресурсы, взрывчатка была спрятана в статуэтку, подаренную Тарарскому девушкой, личность которой неизвестна. В российских СМИ предоставляют данные, что погиб только Татарский, еще 15 человек получили повреждения.
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
02.04.2023 в 20:21
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