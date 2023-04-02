Зеленский: Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое
Традиционное обращение президента
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 2 апреля.
"Благодарю наших воинов, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом. Особенно – Бахмутом, там сегодня особенно горячо... Под Белогоровкой, под Кременной, всеми другими нашими городами, городками, селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины. Помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине.
И особо отмечу 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, наших десантников "восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Благодарю вас, ребята!
Морпехи 35-й, 36-й бригад, артиллеристы 55-й отдельной бригады, 64-го, 66-го отдельно орудийных дивизионов 406-й артиллерийской бригады – спасибо вам, воины!
Спасибо всем, кто бережет Запорожье, Херсон, направление Днепропетровщины, Харьков, Сумщину, Черниговщину. Всем, кто бережет нашу границу. Всем, кто спасает наших людей от ран, от боли.
Обязательно и отдельно я хочу поблагодарить всех, кто тренирует наших воинов, потому что именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат.
Главное сейчас – беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству. Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Слава Украине!", – рассказал президент.
Популярное сейчас
- Первый гол Рамиреса по возвращении в Киев. Львов – Динамо 0:2. Видео голов
- Львов - Динамо 0:2. На пути к выздоровлению?
- Черноморец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 19:59 Украинские Зеленский: Поражение и суд - это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины
- 00:16 Украинские Зеленский о поддержке Украины: Си Цзиньпин колеблется. Поэтому, мы и отправляем сигналы
- 15:05 Украинские Отныне – город-герой. Зеленский вместе с западными партнерами прибыл в Бучу в годовщину ее освобождения