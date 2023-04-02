Зеленский: Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 2 апреля.

"Благодарю наших воинов, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом. Особенно – Бахмутом, там сегодня особенно горячо... Под Белогоровкой, под Кременной, всеми другими нашими городами, городками, селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины. Помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине.

И особо отмечу 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, наших десантников "восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Благодарю вас, ребята!

Морпехи 35-й, 36-й бригад, артиллеристы 55-й отдельной бригады, 64-го, 66-го отдельно орудийных дивизионов 406-й артиллерийской бригады – спасибо вам, воины!

Спасибо всем, кто бережет Запорожье, Херсон, направление Днепропетровщины, Харьков, Сумщину, Черниговщину. Всем, кто бережет нашу границу. Всем, кто спасает наших людей от ран, от боли.

Обязательно и отдельно я хочу поблагодарить всех, кто тренирует наших воинов, потому что именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат.

Главное сейчас – беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству. Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Слава Украине!", – рассказал президент.