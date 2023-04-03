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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка - Генштаб

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Украинская авиация и ракетные войска поразили 21 цель

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка - Генштаб

Getty Images_

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 3 апреля, сообщает, за минувшие сутки украинские воины отразили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В частности, ВСУ за воскресенье только в Бахмуте остановили 20 атак окупантов. Вблизи Марьинки и Авдеевки были отражены более 15 вражеских атак.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение воскресенья россияне нанесли 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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