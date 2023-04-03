Перевалили за 175 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – об актуальных потерях россиян
Прошлись по БПЛА
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 175160 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3619 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6993 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2694 (+7) ед,
- РСЗО – 527 (+0) ед,
- средства ПВО – 280 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2262 (+13),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5553 (+16) ед,
- специальная техника – 298 (+2).
Данные уточняются.
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