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Перевалили за 175 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – об актуальных потерях россиян

Общие новости
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Прошлись по БПЛА

Перевалили за 175 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – об актуальных потерях россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 175160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3619 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6993 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2694 (+7) ед,
  • РСЗО – 527 (+0) ед,
  • средства ПВО – 280 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2262 (+13),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5553 (+16) ед,
  • специальная техника – 298 (+2).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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