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Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях

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Одна из их тактик

Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях

Инсайдер UA

Новина українською

Оккупанты заставляют учителей отказываться от украинского гражданства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ, в срок до 1 июня текущего года, написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта".

Махинации с паспортами – это излюбленная тактика оккупантов. Ранее мы сообщали, что с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, которые не получили российские паспорта на оккупированных территориях. В то же время работники бюджетной сферы на оккупированных территориях, которые до 1 июля не получат паспорта РФ, будут уволены с занимаемых должностей.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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