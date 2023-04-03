Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях

Оккупанты заставляют учителей отказываться от украинского гражданства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ, в срок до 1 июня текущего года, написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта".

Махинации с паспортами – это излюбленная тактика оккупантов. Ранее мы сообщали, что с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, которые не получили российские паспорта на оккупированных территориях. В то же время работники бюджетной сферы на оккупированных территориях, которые до 1 июля не получат паспорта РФ, будут уволены с занимаемых должностей.