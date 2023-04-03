Пилоты ВСУ учат английский, чтобы быть готовыми к обучению на современных самолетах

Украинские асы говорят, что им нужны западные самолеты для борьбы с российскими самолетами. Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Вадим "Karaya" Ворошилов и полковник Владимир Логачев дали комментарий изданию The Telegraph.

Россия устанавливает сложные "ловушки", чтобы устраивать засады для украинских истребителей, как рассказал один из лучших пилотов Киева. Майор Вадим Ворошилов сказал, что с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов, он также просит Запад прислать Украине истребители F-16.

"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не является стабильной. Они расставляют ловушки. Они поднимут в воздух один российский самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем появляются еще два или три с обеих сторон, фактически роем окружая украинский самолет".

Поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, он подчеркнул, что они могут сделать не больше, чем "удерживать поле боя". Уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях воздушного превосходства Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать аэродром, а также море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага".

Джо Байден недавно заявил, что пока США не будут поставлять Украине истребители F-16, что побудило Владимира Зеленского обратиться к Риши Сунаку с просьбой передать Украине истребители RAF Typhoon. Господин Сунак предостерег, что подготовка пилота может занять три года. Полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, не соглашается с такими сроками.

"Для обучения на таком самолете нужно менее шести месяцев. Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий".

Большинство опытных пилотов и инженеров уже проходят интенсивные курсы английского языка, чтобы понимать своих инструкторов, если придет время учиться на западных самолетах. И это несмотря на намеки из Лондона, что Украина не получит ни одного британского истребителя до окончания войны. Полковник Логачев продолжает:

"Чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты "воздух-воздух". Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Это становится все более опасным. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, а это очень опасно для пилотов".

Он пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, в то время как Украина должна быть гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять, что гораздо опаснее.

Послание пилотов простое: "Получение F-16 помогло бы нам выжить и сохранить жизнь большему количеству людей". Майор Ворошилов резюмировал: