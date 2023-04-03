Пилоты ВСУ учат английский, чтобы быть готовыми к обучению на современных самолетах
В интервью они настояли на необходимости предоставления западных истребителей
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Украинские асы говорят, что им нужны западные самолеты для борьбы с российскими самолетами. Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Вадим "Karaya" Ворошилов и полковник Владимир Логачев дали комментарий изданию The Telegraph.
Россия устанавливает сложные "ловушки", чтобы устраивать засады для украинских истребителей, как рассказал один из лучших пилотов Киева. Майор Вадим Ворошилов сказал, что с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов, он также просит Запад прислать Украине истребители F-16.
"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не является стабильной. Они расставляют ловушки. Они поднимут в воздух один российский самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем появляются еще два или три с обеих сторон, фактически роем окружая украинский самолет".
Поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, он подчеркнул, что они могут сделать не больше, чем "удерживать поле боя". Уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях воздушного превосходства Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.
"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать аэродром, а также море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага".
Джо Байден недавно заявил, что пока США не будут поставлять Украине истребители F-16, что побудило Владимира Зеленского обратиться к Риши Сунаку с просьбой передать Украине истребители RAF Typhoon. Господин Сунак предостерег, что подготовка пилота может занять три года. Полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, не соглашается с такими сроками.
"Для обучения на таком самолете нужно менее шести месяцев. Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий".
Большинство опытных пилотов и инженеров уже проходят интенсивные курсы английского языка, чтобы понимать своих инструкторов, если придет время учиться на западных самолетах. И это несмотря на намеки из Лондона, что Украина не получит ни одного британского истребителя до окончания войны. Полковник Логачев продолжает:
"Чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты "воздух-воздух". Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Это становится все более опасным. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, а это очень опасно для пилотов".
Он пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, в то время как Украина должна быть гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять, что гораздо опаснее.
Послание пилотов простое: "Получение F-16 помогло бы нам выжить и сохранить жизнь большему количеству людей". Майор Ворошилов резюмировал:
"Если мы хотим нанести удар по российским самолетам, мы должны подойти гораздо ближе к линии фронта и летать на низком расстоянии, что очень опасно. Россияне имеют 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши самолеты. Мы работаем над вопросом получения западных самолетов, потому что того, что мы имеем сейчас, недостаточно для того, чтобы быть эффективными на поле боя. Будет ли означать получение западных истребителей конец войны? Никто не может этого сказать, но это поможет".
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